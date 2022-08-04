Песков: Тесные контакты РФ и Армении позволят прояснить вопросы по Карабаху
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что тесные контакты России с Арменией на различных уровнях позволят прояснить имеющиеся у Еревана вопросы по поводу работы миротворцев РФ.
Пресс-секретарь президента России напомнил о трёхсторонних документах, которые являются "главной отправной точкой", а также отметил необходимость выполнять все обязательства, взятые сторонами.
"Если есть вопросы, то, безусловно, на них надо отвечать. В то же время тесные контакты, которые у нас есть на различных уровнях с армянской стороной, позволят нам прояснить те вопросы, которые имеются", — сказал Песков журналистам.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что в Нагорном Карабахе отмечается обострение ситуации в зоне ответственности российских миротворцев. В военном ведомстве подчеркнули, что принимаются меры к улаживанию ситуации. При этом премьер Армении Никол Пашинян назвал ситуацию с Нагорным Карабахом крайне сложной. А также отметил, что события вызывают ряд вопросов по деятельности российских миротворцев. В свою очередь ОДКБ призвала стороны конфликта воздержаться от применения силы и разрешить разногласия дипломатическим путём.
ТАСС / Терещенко Михаил