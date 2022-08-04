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4 августа, 11:09

Песков: Соглашения по зерну — хороший пример того, как можно договариваться

Стамбульские соглашения по вывозу украинского зерна — хороший пример учёта интересов всех сторон в решении сложных вопросов. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Также он выразил надежду на то, что данный механизм по вывозу товара с Украины будет действовать долгосрочно.

"Это механизм, который призван обеспечить вывоз того зерна, которое в этих [украинских] портах скопилось, и мы надеемся на то, что так же эффективно этот механизм будет продолжать работать", — сказал официальный представитель Кремля.

Кроме того, Песков обратил внимание на важную роль генсека ООН Антониу Гутерриша и на огромный вклад президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в достижении договоренностей по зерну. Подписанное в Стамбуле соглашение является хорошим примером того, "что самые сложные вопросы можно решать при учёте интересов всех сторон", добавил он.

Сухогрузу с украинским зерном после проверки разрешили проход через Босфор

Сухогрузу с украинским зерном после проверки разрешили проход через Босфор

Напомним, 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о создании зернового коридора для вывоза по Чёрному морю сельхозпродукции с Украины. Подписи под документом поставили представители Незалежной, Турции, ООН и России, от лица которой выступал министр обороны Сергей Шойгу. 1 августа Минобороны Турции официально подтвердило выход первого сухогруза с зерном из порта Одессы. Первый сухогруз с украинским зерном прибыл к Стамбулу 2 августа.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев

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