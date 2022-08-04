Песков: Соглашения по зерну — хороший пример того, как можно договариваться

Стамбульские соглашения по вывозу украинского зерна — хороший пример учёта интересов всех сторон в решении сложных вопросов. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Также он выразил надежду на то, что данный механизм по вывозу товара с Украины будет действовать долгосрочно.

"Это механизм, который призван обеспечить вывоз того зерна, которое в этих [украинских] портах скопилось, и мы надеемся на то, что так же эффективно этот механизм будет продолжать работать", — сказал официальный представитель Кремля.