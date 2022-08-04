Ракета-носитель Atlas V с российскими двигателями запустила спутник для Пентагона

Ракета-носитель Atlas V с российскими двигателями РД-180 осуществила успешный запуск спутника SBIRS GEO 6. Об этом сообщает компания United Launch Alliance. Запуск был произведён по заказу Министерства обороны США с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Спутник SBIRS предназначен для раннего обнаружения пусков баллистических ракет, определения траектории их полёта, идентификации боевых частей и уточнения координат для возможного перехвата. Кроме того, их оборудование может вести разведку в инфракрасном диапазоне.