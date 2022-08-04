Ракета-носитель Atlas V с российскими двигателями запустила спутник для Пентагона
Ракета-носитель Atlas V с российскими двигателями РД-180 осуществила успешный запуск спутника SBIRS GEO 6. Об этом сообщает компания United Launch Alliance. Запуск был произведён по заказу Министерства обороны США с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
Спутник SBIRS предназначен для раннего обнаружения пусков баллистических ракет, определения траектории их полёта, идентификации боевых частей и уточнения координат для возможного перехвата. Кроме того, их оборудование может вести разведку в инфракрасном диапазоне.
Ранее в США признали использование спутников Starlink Илона Маска для помощи ВСУ. Как сообщил командующий войсками Джон Реймонд, при помощи этого оборудования была расширена необходимая для украинских военных линия связи. Пролетая над местом боевых действий на высоте до 130 миль, аппараты обеспечивали украинских бойцов высокоскоростным интернетом, благодаря чему военные всегда могли поддерживать связь с руководством.