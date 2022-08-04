Жительница Уфы покончила с собой, жестоко расправившись перед этим с 16-летней дочерью
В Уфе женщина убила 16-летнюю дочь, после чего свела счёты с жизнью
В Уфе женщина, предположительно, убила 16-летнюю дочь, после чего наложила на себя руки, передаёт региональное управление СКР.
"4 августа 2022 года около многоквартирного дома в Уфе обнаружено тело женщины. При осмотре квартиры обнаружено тело её 16-летней дочери с колото-резаными ранениями. По одной из версий, мать совершила убийство дочери, после чего свела счёты с жизнью", — указано в сообщении ведомства.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Полиция, следователи и криминалисты устаналивают обстоятельства произошедшего.
Ранее жительница Крыма пыталась убить собственного мужа за то, что он поддерживал специальную военную операцию России на Украине. Женщина засовывала голову супруга в мусорное ведро, била сковородкой и обливала его автомобиль бензином.
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