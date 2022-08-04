Жительница Уфы покончила с собой, жестоко расправившись перед этим с 16-летней дочерью

В Уфе женщина, предположительно, убила 16-летнюю дочь, после чего наложила на себя руки, передаёт региональное управление СКР.

"4 августа 2022 года около многоквартирного дома в Уфе обнаружено тело женщины. При осмотре квартиры обнаружено тело её 16-летней дочери с колото-резаными ранениями. По одной из версий, мать совершила убийство дочери, после чего свела счёты с жизнью", — указано в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Полиция, следователи и криминалисты устаналивают обстоятельства произошедшего.