Прокурор требует 9,5 года тюрьмы для баскетболистки Грайнер за контрабанду наркотиков

Прокуратура потребовала приговорить американскую баскетболистку Бриттни Грайнер к 9,5 года колонии за контрабанду и хранение наркотиков. Об этом сообщает корреспондент Лайфа с заседания в Химкинском городском суде.

"Прошу суд признать виновной Грайнер Бриттни Ивет... и назначить ей наказание в виде девяти лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом один миллион рублей", — сказала гособвинитель.