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4 августа, 11:47

Прокурор требует 9,5 года тюрьмы для баскетболистки Грайнер за контрабанду наркотиков

Прокуратура потребовала приговорить американскую баскетболистку Бриттни Грайнер к 9,5 года колонии за контрабанду и хранение наркотиков. Об этом сообщает корреспондент Лайфа с заседания в Химкинском городском суде.

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер на суде. Видео © SHOT

"Прошу суд признать виновной Грайнер Бриттни Ивет... и назначить ей наказание в виде девяти лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом один миллион рублей", — сказала гособвинитель.

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Ранее Лайф сообщал, что Грайнер была задержана в феврале при прохождении зелёного коридора в аэропорту Шереметьево после прилёта из Нью-Йорка. Служебная собака таможни подала сигнал о возможном нахождении в багаже наркотических средств. Досмотр ручной клади спортсменки подтвердил наличие вейпов с гашишным маслом. Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной США признала вину в контрабанде.

Обложка ©

SHOT

Александра Вишнякова
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