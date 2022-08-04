Прокурор требует 9,5 года тюрьмы для баскетболистки Грайнер за контрабанду наркотиков
Прокуратура потребовала приговорить американскую баскетболистку Бриттни Грайнер к 9,5 года колонии за контрабанду и хранение наркотиков. Об этом сообщает корреспондент Лайфа с заседания в Химкинском городском суде.
Американская баскетболистка Бриттни Грайнер на суде. Видео © SHOT
"Прошу суд признать виновной Грайнер Бриттни Ивет... и назначить ей наказание в виде девяти лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом один миллион рублей", — сказала гособвинитель.
Ранее Лайф сообщал, что Грайнер была задержана в феврале при прохождении зелёного коридора в аэропорту Шереметьево после прилёта из Нью-Йорка. Служебная собака таможни подала сигнал о возможном нахождении в багаже наркотических средств. Досмотр ручной клади спортсменки подтвердил наличие вейпов с гашишным маслом. Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной США признала вину в контрабанде.
Новости
В Петербурге при поддержке "Единой России" выберут лучший двор, дом и подъезд
сегодня в 11:46
Подсыпала в суп яд: Жительница Саратова призналась в убийстве дочери-инвалида и троих внуков
сегодня в 11:42
Жительница Уфы покончила с собой, жестоко расправившись перед этим с 16-летней дочерью
сегодня в 11:32