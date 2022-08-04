Продажи АвтоВАЗа в России в июле упали почти на 70%

Крупнейший российский производитель легковых машин АвтоВАЗ в июле сократил продажи Lada в России на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Информация следует из отчёта Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

В документе указано, что продажи в июле снизились на 68%, до 10 323 штук, а в период с января по июль — на 63% (85 037 машин). Что касается реализации новых легковых автомобилей и LCV — лёгких коммерческих автомобилей — в России в июле, то они также сократились.

"Июль 2022 года ознаменовался падением уровня продаж новых автомобилей на 74,9%, то есть на 96 819 штук, по сравнению с июлем 2021 года, продажи составили 32 412 автомобилей", — сказано в пресс-релизе.

При этом отечественный производитель авто занимает первое место по продажам в июле. Второе место заняла южнокорейская компания Kia, продажи которой в этот период снизились на 77% — до 3,9 тысячи машин. В топ-3 вошла и южнокорейская фирма Hyundai, её продажи в июле снизились на 75% — до 3,4 тысячи автомобилей.