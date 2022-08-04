Путин обсудил с Совбезом РФ обострение в Карабахе
Президент России Владимир Путин обсудил на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности обострение армяно-азербайджанского конфликта. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Была обсуждена ситуация, связанная с обострением армяно-азербайджанского конфликта. Была подчёркнута настоятельная необходимость выполнения всех положений трёхстороннего договора", — проинформировал представитель Кремля.
Другой темой обсуждения на Совбезе стали предстоящие в эту пятницу переговоры с турецким лидером Реджепом Эрдоганом.
"Участники совещания обменялись мнениями в контексте предстоящих российско-турецких переговоров на высшем уровне", — сказал Песков.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что в Нагорном Карабахе отмечается обострение ситуации в зоне ответственности российских миротворцев. В военном ведомстве подчеркнули, что принимаются меры к улаживанию ситуации. При этом премьер Армении Никол Пашинян назвал ситуацию с Нагорным Карабахом крайне сложной. А также отметил, что события вызывают ряд вопросов по деятельности российских миротворцев. В свою очередь ОДКБ призвала стороны конфликта воздержаться от применения силы и разрешить разногласия дипломатическим путём.