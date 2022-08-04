Путин обсудил с Совбезом РФ обострение в Карабахе

Президент России Владимир Путин обсудил на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности обострение армяно-азербайджанского конфликта. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Была обсуждена ситуация, связанная с обострением армяно-азербайджанского конфликта. Была подчёркнута настоятельная необходимость выполнения всех положений трёхстороннего договора", — проинформировал представитель Кремля.

Другой темой обсуждения на Совбезе стали предстоящие в эту пятницу переговоры с турецким лидером Реджепом Эрдоганом.