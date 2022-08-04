Погиб заключённый, раненный при обстреле ИК в Донецке
Мэр Донецка Кулемзин сообщил о гибели раненого заключённого ИК после обстрела ВСУ
В Донецке в результате обстрела ВСУ погиб заключённый исправительной колонии, о ранении которого сообщалось ранее. Об этом мэр города Алексей Кулемзин написал в своём телеграм-канале.
"В результате сегодняшнего обстрела территории исправительной колонии в Кировском районе, улица Сусанина, 35, от полученных травм скончался осуждённый — мужчина 1980 года рождения", — говорится в сообщении градоначальника.
Кроме того, в ходе обстрела украинских боевиков пострадал осуждённый 1986 года рождения, который получил осколочное ранение головы. Также ранен и сотрудник учреждения, он получил осколочное ранение плеча и контузию.
Ранее сегодня, 4 августа, в Донецке должно было состояться прощание с командиром реактивного артиллерийского дивизиона Народной милиции ДНР Ольгой Качурой (позывной Корса). Однако ВСУ обстреляли здание Донецкого драмтеатра, где и проходила церемония. Также под обстрелом оказался и отель "Донбасс Palace". Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил начать по данному факту расследование.
ТАСС / Мармышев Дмитрий