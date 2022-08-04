Погиб заключённый, раненный при обстреле ИК в Донецке

В Донецке в результате обстрела ВСУ погиб заключённый исправительной колонии, о ранении которого сообщалось ранее. Об этом мэр города Алексей Кулемзин написал в своём телеграм-канале.

"В результате сегодняшнего обстрела территории исправительной колонии в Кировском районе, улица Сусанина, 35, от полученных травм скончался осуждённый — мужчина 1980 года рождения", — говорится в сообщении градоначальника.