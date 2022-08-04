Китай призвал Запад "очнуться от сна" и перестать распоряжаться судьбой других стран

Китай предложил мировым державам "очнуться от сна", потому что Пекин больше не позволит унижать себя, как это было 100 лет назад. Об этом на регулярном брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"От совместного заявления глав внешнеполитических ведомств G7 возникает пространственно-временной диссонанс. Эти несколько глав МИД, очевидно, решили, что они живут 120 лет назад, в эпоху альянса восьми держав", — пояснила она.

Дипломат добавила, что современный Китай давно поставил точку в эпохе, когда "империалистические державы могли бряцать оружием на китайских землях и творить всё, что им заблагорассудится". Теперь страна не позволит другим распоряжаться своей судьбой, резюмировала Чуньин.