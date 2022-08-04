Москва призывает Армению и Азербайджан проявлять сдержанность в Карабахе
МИД РФ выразил крайнюю озабоченность эскалацией в Нагорном Карабахе
Москва крайне озабочена эскалацией напряжённости в Нагорном Карабахе и призывает стороны конфликта проявлять сдержанность. Об этом сказано в сообщении Министерства иностранных дел РФ.
"Выражаем крайнюю озабоченность в связи с эскалацией напряжённости в районе Лачинского коридора и на других участках линии соприкосновения. К сожалению, имеются жертвы", — указали в министерстве, принеся глубокие соболезнования родным и близким погибших и пожелав скорейшего выздоровления раненым.
В МИД добавили, что российские миротворцы прилагают все необходимые усилия для стабилизации обстановки "на земле". Активная работа с Арменией и Азербайджаном ведётся по всем каналам и на всех уровнях, включая высшее руководство страны.
Россия призывает стороны конфликта проявлять сдержанность и соблюдать режим прекращения огня. Москва исходит из того, что урегулирование имеющихся противоречий должно осуществляться исключительно политико- дипломатическими средствами, с учётом позиций сторон и в строгом соответствии с положениями заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что в Нагорном Карабахе отмечается обострение ситуации в зоне ответственности российских миротворцев. В военном ведомстве подчеркнули, что принимаются меры к улаживанию ситуации. При этом премьер Армении Никол Пашинян назвал ситуацию с Нагорным Карабахом крайне сложной. А также отметил, что события вызывают ряд вопросов по деятельности российских миротворцев. В свою очередь ОДКБ призвала стороны конфликта воздержаться от применения силы и разрешить разногласия дипломатическим путём.
Сайт Минобороны Азербайджана