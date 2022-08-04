Москва призывает Армению и Азербайджан проявлять сдержанность в Карабахе

Москва крайне озабочена эскалацией напряжённости в Нагорном Карабахе и призывает стороны конфликта проявлять сдержанность. Об этом сказано в сообщении Министерства иностранных дел РФ.

"Выражаем крайнюю озабоченность в связи с эскалацией напряжённости в районе Лачинского коридора и на других участках линии соприкосновения. К сожалению, имеются жертвы", — указали в министерстве, принеся глубокие соболезнования родным и близким погибших и пожелав скорейшего выздоровления раненым.

В МИД добавили, что российские миротворцы прилагают все необходимые усилия для стабилизации обстановки "на земле". Активная работа с Арменией и Азербайджаном ведётся по всем каналам и на всех уровнях, включая высшее руководство страны.