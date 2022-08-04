Дети, рождённые путём кесарева сечения, чаще становятся астматиками и набирают лишний вес

В России за последние десятилетия возросло число людей, страдающих астмой, аллергией и лишним весом, заявил иммунолог-аллерголог, доктор медицинских наук, соведущий программы "Жить здорово!" Андрей Продеус в эфире радио Sputnik.

По его словам, причина этого кроется не только в плохой экологии, но и в слишком частом применении кесарева сечения при родах. Он уточнил, что сегодня таким образом рождается около трети младенцев. Эксперт считает, что именно это лишает детей "нормального иммунитета".

"Эта операция может сберечь жизнь ребёнка, но бывает, что её делают без крайней необходимости. А потом у ребёнка могут возникнуть проблемы. Если он не проходит по родовым путям женщины, то не получает ту микробиоту и микрофлору, которую должен получать. А без этого не формируется нормальный иммунитет. Дети, которые родились путём кесарева сечения, примерно в два с половиной раза чаще становятся астматиками, аллергиками и набирают лишний вес, чем дети, рождённые естественным путем", — пояснил Продеус.