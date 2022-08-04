"Молодая гвардия" и "Волонтёрская рота" вышли к посольствам в поддержку Сербии и Китая

В Москве к посольствам Сербии и Китая вышло 400 активистов "Молодой гвардии" и "Волонтёрской роты" с транспарантами, чтобы выразить поддержку дружественным странам, пишет пресс-служба "Единой России". На плакатах активистов у Сербии были изображены события 1999 года в бывшей Югославии, а у вышедших к Посольству Китая выведены даты последних вмешательств Америки в дела Юго-Восточной Азии.

"Власти непризнанного Косова решили отложить введение ограничений до 1 сентября, но это отсрочка, которую дали по указке США, и пока это означает всего лишь месяц спокойствия для местных жителей. Конечно, мы надеемся, что вопрос будет урегулирован мирным путём, и выражаем полную поддержку сербскому народу, поэтому сегодня наши активисты вышли на эту акцию", — прокомментировал зампредседателя МГЕР Иван Дзюбан.