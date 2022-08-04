На позициях ВСУ нашли сильнодействующие наркотики, вызывающие агрессию

На оставленных позициях ВСУ российские специалисты обнаружили препараты наркотического действия: опиоидного и эфедринового ряда. Об этом на брифинге рассказал начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Особого внимания требуют факты обнаружения на оставленных украинскими военнослужащими позициях медицинских препаратов наркотического действия, в том числе опиоидного ряда, таких как метадон, кодепсин, кодетерп, а также веществ эфедринового ряда: т-федрина и три-федрина", — сообщил он.

Кириллов объяснил, что побочным эффектом данных препаратов является чрезмерная агрессивность, что объясняет проявление некоторыми бойцами "крайней жестокости по отношению к мирному населению, а также обстрелы городов Донбасса". Он напомнил о том, что применение таких веществ практиковалось в фашистской Германии во время Второй мировой войны. Тогда солдаты получали таблетки первитина, производного амфетамина, для снижения психоэмоциональной нагрузки.

Кроме того, он сообщил, что российская сторона проверит биопробы сдавшихся военнослужащих ВСУ на наличие соединений сильнодействующих стимуляторов. Результаты исследований будут направлены в Следственный комитет России.

"Результаты анализов будут переданы в Следственный комитет и использованы в качестве доказательств при проведении расследований военных преступлений, совершаемых киевским режимом", — добавил начальник Войск РХБЗ.