Количество погибших в результате обстрела центра Донецка выросло до шести человек

В результате обстрела драмтеатра в Донецке, где сегодня должна была проходить церемония прощания с командиром реактивного артиллерийского дивизиона Народной милиции ДНР Ольгой Качурой, шесть человек погибли и ещё семеро пострадали. Обновлённой информацией о жертвах поделился мэр Донецка Алексей Кулемзин в беседе с ТАСС.

Произошедшее он назвал большой бедой для всего города.