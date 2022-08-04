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4 августа, 13:50

Количество погибших в результате обстрела центра Донецка выросло до шести человек

В результате обстрела драмтеатра в Донецке, где сегодня должна была проходить церемония прощания с командиром реактивного артиллерийского дивизиона Народной милиции ДНР Ольгой Качурой, шесть человек погибли и ещё семеро пострадали. Обновлённой информацией о жертвах поделился мэр Донецка Алексей Кулемзин в беседе с ТАСС.

Произошедшее он назвал большой бедой для всего города.

"Погибшие есть среди мирного населения, которые пришли прощаться, есть и раненые. Обстреляна и пешеходная улица, обстреляно самое сердце города тяжёлой артиллерией. В настоящее время имеются данные о шести погибших и семи раненых, это всё мирные жители", — сообщил Кулемзин, добавив, что обстрелы Донецка по-прежнему продолжаются.

Под обстрел ВСУ в Донецке попал губернатор Мурманской области Чибис

Под обстрел ВСУ в Донецке попал губернатор Мурманской области Чибис

Лайф уже сообщал, что сегодня, 4 августа, в Донецке должно было состояться прощание с командиром реактивного артиллерийского дивизиона Народной милиции ДНР Ольгой Качурой (позывной Корса). Однако ВСУ обстреляли здание Донецкого драмтеатра, где и проходила церемония. Также под обстрелом оказался и отель "Донбасс Palace". Среди погибших есть девочка-подросток.

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LIFE

Алексей Берковиц

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