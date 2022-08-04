"Газпром": Санкции мешают разрешению ситуации с турбиной для "Северного потока"

Санкции против РФ мешают разрешению ситуации вокруг двигателей Siemens для газопровода "Северный поток". Об этом говорится в заявлении компании "Газпром".

"Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя № 073 на КС "Портовая" невозможной", — отметили в "Газпроме".

Компания уточнила, что уже на этапе передачи двигателя в Германию, а не напрямую в Россию, было нарушение условий контракта. Кроме того, канадские власти выдали документы на вывоз турбины компании Siemens Energy Canada Limited, которая не является стороной по контракту. Также риски, связанные с применением санкций, создаёт поставка турбины в Германию и то, что стороной контракта является британская компания Industrial Turbine Company (UK) Limited.