"Газпром": Санкции мешают разрешению ситуации с турбиной для "Северного потока"
Санкции против РФ мешают разрешению ситуации вокруг двигателей Siemens для газопровода "Северный поток". Об этом говорится в заявлении компании "Газпром".
"Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя № 073 на КС "Портовая" невозможной", — отметили в "Газпроме".
Компания уточнила, что уже на этапе передачи двигателя в Германию, а не напрямую в Россию, было нарушение условий контракта. Кроме того, канадские власти выдали документы на вывоз турбины компании Siemens Energy Canada Limited, которая не является стороной по контракту. Также риски, связанные с применением санкций, создаёт поставка турбины в Германию и то, что стороной контракта является британская компания Industrial Turbine Company (UK) Limited.
"В отсутствии официальных разъяснений ЕС и Великобритании по вопросам применения санкций нет ясности, что ремонт и транспортировка газотурбинных двигателей для КС "Портовая" не подпадёт под экспортные ограничения. Аналогичные риски сохраняются в отношении подлежащих капитальному ремонту двигателей № 072, № 074 и № 121", — добавили в "Газпроме".
Как сообщал Лайф ранее, Канада 17 июля отправила на самолёте в Германию отремонтированную турбину Siemens для "Северного потока". Оттуда через Хельсинки оборудование должно было прибыть в Россию 24 июля, однако из-за отсутствия необходимых документов передать его не удалось. 25 июля "Газпром" объявил о вынужденной остановке ещё одной турбины на фоне того, что сроки передачи компанией Siemens уже отремонтированного агрегата остаются непонятны. В Кремле заявили, что "Газпром" хочет подтверждения неподсанкционного статуса оборудования.
Getty Images / Andreas Rentz