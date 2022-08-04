В Финляндии заявили, что "Газпром" сжигает не дошедший до Европы газ

Снижение поставок топлива в Европу по газопроводу "Северный поток" привело к тому, что "Газпром", вероятно, начал сжигать голубое топливо в промышленных масштабах. Такое заявление сделала финская телерадиокомпания Yle со ссылкой на данные NASA.

По данным спутниковых снимков системы мониторинга пожаров NASA, ежедневно возле КС "Портовая", обеспечивающей прокачку природного газа, вспыхивает пламя. При этом других очагов возгорания в данном районе не фиксировалось.

Кроме того, агентство приводит слова одного из очевидцев, который видел некое пламя после посещения острова Ланскери. Он утверждает, что очаг возгорания был именно в районе компрессорной станции.