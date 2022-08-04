В Финляндии заявили, что "Газпром" сжигает не дошедший до Европы газ
Yle: "Газпром" начал сжигать газ после сокращения поставок в Европу
Снижение поставок топлива в Европу по газопроводу "Северный поток" привело к тому, что "Газпром", вероятно, начал сжигать голубое топливо в промышленных масштабах. Такое заявление сделала финская телерадиокомпания Yle со ссылкой на данные NASA.
По данным спутниковых снимков системы мониторинга пожаров NASA, ежедневно возле КС "Портовая", обеспечивающей прокачку природного газа, вспыхивает пламя. При этом других очагов возгорания в данном районе не фиксировалось.
Кроме того, агентство приводит слова одного из очевидцев, который видел некое пламя после посещения острова Ланскери. Он утверждает, что очаг возгорания был именно в районе компрессорной станции.
В данный момент поставки "Газпрома" по "Северному потоку" снизились до 20%. В энергетической корпорации объясняли, что причина тому — вынужденная остановка ещё одной турбины на фоне того, как сроки передачи компанией Siemens уже отремонтированного агрегата остаются непонятны. Тем временем цена на газ в Европе накануне превысила отметку в 2200 долларов за тысячу кубометров топлива. В последний раз такая стоимость газа фиксировалась в начале марта текущего года.
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