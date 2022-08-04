Суд продлил арест экс-замглавы Минпросвещения РФ Раковой

Напомним, экс-замминистра просвещения Марина Ракова обвиняется в хищении более 50 миллионов рублей при реализации госконтрактов в сфере образования, подписанных в 2019 году, среди них — проект "Учитель будущего". Также она является фигурантом дела по фиктивному трудоустройству в РАНХиГС нескольких сотрудников Минпросвещения. Ущерб от мошеннической схемы составил более 20 миллионов рублей. По делу также проходят ректор Шанинки Сергей Зуев, который признался в мошенничестве, и ректор РАНХиГС Владимир Мау.