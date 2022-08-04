Минобороны РФ заподозрило США в причастности к появлению CoViD-19

Начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов не исключил, что программа Агентства США по международному развитию (USAID), связанная с отловом летучих мышей, имеет отношение к возникновению коронавируса, погрузившего в пандемию всю планету.

"Мы рассматриваем возможность того, что к возникновению нового коронавируса причастно Агентство США по международному развитию", — сказал он в ходе брифинга.

По данным ведомства, с 2009 года агентство финансировало программу "Предикт", в рамках которой исследовали новые виды коронавирусной инфекции, а также проводился отлов летучих мышей — переносчиков вирусов. Известно, что одним из подрядчиков проекта была компания "Метабиота", известная военно-биологической деятельностью на Украине.

Кроме того, Кириллов указал на факты искусственного возникновения ковида. Причём об этом ранее уже говорил ведущий эксперт медицинского журнала "Ланцет", профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. Выступая на конференции в Испании, он отмечал возможность возникновения коронавируса "искусственно и с большой вероятностью с использованием американских достижений в области биотехнологии".

"По мнению наших специалистов, об этом свидетельствует нехарактерная для большинства коронавирусов изменчивость геновариантов, вызывающих различные пики их заболеваемости, существенные отличия в летальности и контагиозности, неравномерность географического распространения, а также непредсказуемый характер эпидемического процесса в целом", — отметил генерал-лейтенант.