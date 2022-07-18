ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 июля 2022, 14:02

В биолабораториях Рубежного и Северодонецка нашли штаммы опасных вирусов

В украинских лабораториях, оставленных в городах Рубежное и Северодонецк Луганской Народной Республики, обнаружены штаммы опасных вирусов. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Касаемо патогенов, есть штаммы опасных вирусов, есть другие опасные препараты, которые могли навредить окружающей среде и людям", — приводит его слова ТАСС.

Кроме того, военные обнаружили большое количество не зарегистрированных в Минздраве Украины препаратов, однако, заметил Марочко, видно, что они производились в промышленных масштабах. Инженеры ЛНР проверили большую часть площадей, сейчас проводится обследование близлежащих строений, подсобных помещений, добавил он. Следственные органы уже имеют возможность работать на территории этих лабораторий.

Яровая заявила, что источники новых эпидемий нужно искать в лабораториях США
Яровая заявила, что источники новых эпидемий нужно искать в лабораториях США

Ранее Лайф рассказывал, что в крови пленных бойцов ВСУ обнаружены следы проведения биоэкспериментов. При определённых обстоятельствах данные эксперименты угрожали РФ, так как могли быть распространены в "наступательных целях", уточнил сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на территории Незалежной, вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачёв.

BannerImage

Unsplash

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Украина
  • Донбасс
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar