В биолабораториях Рубежного и Северодонецка нашли штаммы опасных вирусов

В украинских лабораториях, оставленных в городах Рубежное и Северодонецк Луганской Народной Республики, обнаружены штаммы опасных вирусов. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Касаемо патогенов, есть штаммы опасных вирусов, есть другие опасные препараты, которые могли навредить окружающей среде и людям", — приводит его слова ТАСС.

Кроме того, военные обнаружили большое количество не зарегистрированных в Минздраве Украины препаратов, однако, заметил Марочко, видно, что они производились в промышленных масштабах. Инженеры ЛНР проверили большую часть площадей, сейчас проводится обследование близлежащих строений, подсобных помещений, добавил он. Следственные органы уже имеют возможность работать на территории этих лабораторий.