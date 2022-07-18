Яровая заявила, что источники новых эпидемий нужно искать в лабораториях США

Источники распространения новых эпидемий необходимо искать в биолабораториях США. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая по итогам заседания парламентской Комиссии по расследованию деятельности подобных американских организаций на территории Украины.

"Вы помните эту историю с птичьим гриппом, свиным гриппом, всё, что связано с коронавирусом, всё, что связано с оспой обезьян. Это то, что нужно искать в пробирках лабораторий военных Соединённых Штатов, несомненно", — сказала она.

Яровая добавила, что Международный научно-технический центр, выстраивавший работу со странами СНГ и пытавшийся строить подобную деятельность с Россией, "изначально был заточен на максимальное исследование зоопатогенов", которые имеют животное происхождение.

Вице-спикер Госдумы уверена, что специалисты США маскировали вирусные факторы под естественные возбудители и создавали видимость естественного возникновения эпидемий. По её мнению, Штаты таким образом создают непредвиденные ситуации в разных регионах мира.