ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 июля 2022, 12:03

МО РФ: США интересовались изучением клещевых инфекций на Украине

Американские учёные интересовались изучением клещевых инфекций на Украине. Об этом свидетельствуют документы, полученные в ходе российской спецоперации.

"Кроме Германии пристальный интерес к клещевым инфекциям проявляли микробиологи из США, исследования по данному направлению финансировались DTRA в рамках проектов UP-1, UP-8", — рассказал на брифинге начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По его словам отдельный проект американских специалистов был посвящён изучению иксодовых клещей, которые переносят такие опасные инфекции, как туляремия, лихорадка Западного Нила, Конго-крымская лихорадка.

Сроки вспышек инфекций в Донбассе совпали с началом работы биолабораторий США
Сроки вспышек инфекций в Донбассе совпали с началом работы биолабораторий США

А ранее в Минобороны РФ рассказали о 60 биолабораториях США на границах России и Китая. Позже Пентагон признал факт работы с 46 биолабораториями на Украине и заверил, что никакие ядерные, химические или биологические программы военной направленности не проводились. Однако у российского Минобороны есть другие данные.

BannerImage

Shutterstock

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Украина
  • США
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar