Американские учёные интересовались изучением клещевых инфекций на Украине. Об этом свидетельствуют документы, полученные в ходе российской спецоперации.

"Кроме Германии пристальный интерес к клещевым инфекциям проявляли микробиологи из США, исследования по данному направлению финансировались DTRA в рамках проектов UP-1, UP-8", — рассказал на брифинге начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.