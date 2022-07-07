МО РФ: США интересовались изучением клещевых инфекций на Украине
Американские учёные интересовались изучением клещевых инфекций на Украине. Об этом свидетельствуют документы, полученные в ходе российской спецоперации.
"Кроме Германии пристальный интерес к клещевым инфекциям проявляли микробиологи из США, исследования по данному направлению финансировались DTRA в рамках проектов UP-1, UP-8", — рассказал на брифинге начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
По его словам отдельный проект американских специалистов был посвящён изучению иксодовых клещей, которые переносят такие опасные инфекции, как туляремия, лихорадка Западного Нила, Конго-крымская лихорадка.
А ранее в Минобороны РФ рассказали о 60 биолабораториях США на границах России и Китая. Позже Пентагон признал факт работы с 46 биолабораториями на Украине и заверил, что никакие ядерные, химические или биологические программы военной направленности не проводились. Однако у российского Минобороны есть другие данные.
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