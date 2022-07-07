Национальная коллекция микроорганизмов Украины оказалась в руках Пентагона

Управление по снижению угрозы (DTRA) при Пентагоне вывезло с Украины национальную коллекцию микроорганизмов. Об этом сообщил на брифинге в четверг начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов.

По его словам, в ходе специальной военной операции на Украине российская сторона получила доступ к итоговому докладу о деятельности DTRA с 2005 по 2016 год.

"Организации удалось вывезти в Соединённые Штаты национальную коллекцию микроорганизмов, организовать работы по оценке биологической обстановки и реализовать проекты по изучению особо опасных и экономически значимых инфекций, способных вызвать ухудшение (изменение) эпидситуации", — указал Кириллов.