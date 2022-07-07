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Опубликовано 7 июля 2022, 12:04

Национальная коллекция микроорганизмов Украины оказалась в руках Пентагона

Генерал-лейтенант Кириллов: США вывезли с Украины национальную коллекцию микроорганизмов

Управление по снижению угрозы (DTRA) при Пентагоне вывезло с Украины национальную коллекцию микроорганизмов. Об этом сообщил на брифинге в четверг начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов.

По его словам, в ходе специальной военной операции на Украине российская сторона получила доступ к итоговому докладу о деятельности DTRA с 2005 по 2016 год.

"Организации удалось вывезти в Соединённые Штаты национальную коллекцию микроорганизмов, организовать работы по оценке биологической обстановки и реализовать проекты по изучению особо опасных и экономически значимых инфекций, способных вызвать ухудшение (изменение) эпидситуации", — указал Кириллов.

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Напомним, ранее Пентагон признал факт работы с 46 биолабораториями на Украине. Однако в ведомстве заверили, что никакие ядерные, химические или биологические программы военной направленности там не проводились. Лаборатории ничем не отличались от аналогичных в других странах.


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unsplash.com / Julia Koblitz

Алексей Берковиц
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