В ГД высказали озабоченность вспышкой оспы обезьян на фоне сведений о лабораториях США
Яровая: Вспышка оспы обезьян на фоне данных о биолабораториях США вызывает много вопросов
Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая выразила беспокойство по поводу вспышки оспы обезьян в разных странах на фоне информации о биолабораториях США. Об этом говорится в телеграм-канале ГД.
"На себя обращают внимание следующие факты. Первое — это единовременное появление в разных странах оспы, в данном случае это разновидность оспы обезьян, гепатита, которым заболевают дети и который сразу имеет очень серьёзные последствия, требующие в том числе пересадки печени", — сказала она в ходе заседания рабочей группы.
Яровая отметила, что "одновременность и экзотичность" заболеваний на фоне информации о масштабной деятельности США под грифом секретности и под кураторством Министерства обороны в разных странах мира должна вызывать озабоченность. Зампред ГД также обратила внимание на то, что РФ уже предлагала отказаться от музейных штаммов, которые хранятся в США и в нашей стране, поскольку победа над оспой ранее потребовала немало усилий.
Ранее в ВОЗ допустили, что распространение оспы обезьян будет невозможно сдержать. В ближайшие месяцы многие массовые мероприятия "обеспечат дополнительные условия", в которых может произойти усиление передачи вируса, отметил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ