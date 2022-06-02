В ГД высказали озабоченность вспышкой оспы обезьян на фоне сведений о лабораториях США

Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая выразила беспокойство по поводу вспышки оспы обезьян в разных странах на фоне информации о биолабораториях США. Об этом говорится в телеграм-канале ГД.

"На себя обращают внимание следующие факты. Первое — это единовременное появление в разных странах оспы, в данном случае это разновидность оспы обезьян, гепатита, которым заболевают дети и который сразу имеет очень серьёзные последствия, требующие в том числе пересадки печени", — сказала она в ходе заседания рабочей группы.

Яровая отметила, что "одновременность и экзотичность" заболеваний на фоне информации о масштабной деятельности США под грифом секретности и под кураторством Министерства обороны в разных странах мира должна вызывать озабоченность. Зампред ГД также обратила внимание на то, что РФ уже предлагала отказаться от музейных штаммов, которые хранятся в США и в нашей стране, поскольку победа над оспой ранее потребовала немало усилий.