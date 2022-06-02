"Большая перемена" может стать новым молодёжным движением в России
Профильные комитеты рекомендовали Госдуме принять законопроект о "Большой перемене"
Члены Комитета Госдумы РФ по молодёжным делам рекомендовали нижней палате парламента принять в первом чтении проект закона о создании отечественного движения "Большая перемена".
Комитет по молодёжным делам является одним из четырёх комитетов-соисполнителей по проекту. Ранее документ был одобрен комитетом палаты по просвещению. Аналогичное решение приняли в комитете по вопросам семьи женщин и детей, а также в комитете по развитию гражданского общества, вопросам религиозных и общественных объединений. Таким образом инициативу о создании в РФ движения "Большая перемена" поддержали все комитеты-соисполнители.
Ранее в Минпросвещения поддержали законопроект о движении "Большая перемена". По словам замминистра ведомства Дениса Грибова, "пришло время некой централизации, работы с детьми и молодёжью с точки зрения правильных, единых ценностных ориентиров".
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