Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 июня 2022, 14:43

"Большая перемена" может стать новым молодёжным движением в России

Профильные комитеты рекомендовали Госдуме принять законопроект о "Большой перемене"

Члены Комитета Госдумы РФ по молодёжным делам рекомендовали нижней палате парламента принять в первом чтении проект закона о создании отечественного движения "Большая перемена".

Комитет по молодёжным делам является одним из четырёх комитетов-соисполнителей по проекту. Ранее документ был одобрен комитетом палаты по просвещению. Аналогичное решение приняли в комитете по вопросам семьи женщин и детей, а также в комитете по развитию гражданского общества, вопросам религиозных и общественных объединений. Таким образом инициативу о создании в РФ движения "Большая перемена" поддержали все комитеты-соисполнители.

Вице-спикер Госдумы Чернышов назвал три основные цели движения "Большая перемена"
Вице-спикер Госдумы Чернышов назвал три основные цели движения "Большая перемена"

Ранее в Минпросвещения поддержали законопроект о движении "Большая перемена". По словам замминистра ведомства Дениса Грибова, "пришло время некой централизации, работы с детьми и молодёжью с точки зрения правильных, единых ценностных ориентиров".

BannerImage

VK / Большая перемена

Наталья Исакова
  • Новости
  • Дети
  • Госдума
  • Политика России
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar