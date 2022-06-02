"Большая перемена" может стать новым молодёжным движением в России

Комитет по молодёжным делам является одним из четырёх комитетов-соисполнителей по проекту. Ранее документ был одобрен комитетом палаты по просвещению. Аналогичное решение приняли в комитете по вопросам семьи женщин и детей, а также в комитете по развитию гражданского общества, вопросам религиозных и общественных объединений. Таким образом инициативу о создании в РФ движения "Большая перемена" поддержали все комитеты-соисполнители.