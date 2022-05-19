Вице-спикер Госдумы Чернышов назвал три основные цели движения "Большая перемена"

Депутат отметил, что создать его придумали школьники, студенты, активные молодые россияне. Именно такие люди формируют идеи и чётко понимают свои желания, добавил он.

Идея создания движения детей и молодёжи "Большая перемена" принадлежит тем, кому небезразлична судьба России, заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. В беседе с RT он назвал три основные цели этого проекта.

"Воспитательная, когда вместе ребята начинают постигать смысл главных ценностных ориентиров, которые есть у каждого человека. Узнают, в чём заключается ценность дружбы, коллектива, добра — всех тех универсальных, базовых позиций, необходимых для развития личности", — объяснил Чернышов.

Второй целью является образовательная. По словам вице-спикера ГД, члены "Большой перемены" будут принимать активное участие в формировании государственно-образовательной политики России. При этом предусматривается как получение новых знаний, так и обозначение целей образования, его необходимость. Третья цель — работа над созданием образа России будущего и воплощением его в жизнь, подчеркнул Чернышов.

По его словам, создать такое масштабное движение придумали школьники, студенты, активные молодые россияне. Именно такие молодые люди, которые заботятся о судьбе страны, активно формируют идеи, чётко понимают свои желания, а также неразрывно представляют своё будущее с историей России, отметил Чернышов.

"Современная молодёжь нашей страны очень активна, ей не всё равно, в каком обществе, в каком мире предстоит жить", — заключил вице-спикер Госдумы.