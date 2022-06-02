Сенатор Кресс — о наёмниках на Украине: Наше вооружение достаёт их везде

Член Совета Федерации Виктор Кресс в беседе с Лайфом призвал немедленно разобраться с сыном британского депутата Беном Грантом, который участвует в военном конфликте на стороне Украины. По его мнению, иностранные наёмники "совсем обнаглели".

"На государственном уровне пора бы отреагировать, потому что они (наёмники. — Прим. Лайфа) совсем обнаглели. <...> Они начинают понимать, что это не африканское сафари, куда они раньше ездили, а здесь наше вооружение, которое их достаёт везде. Нота протеста Великобритании — это одно, надо просто достать мерзавца (Бена Гранта. — Прим. Лайфа)", — сказал Кресс.

Также сенатор напомнил, что Минобороны РФ ранее информировало, что число наёмников в рядах ВСУ сократилось более чем в два раза. Причём большинство из них не уехали домой, а просто погибли. По мнению сенатора, это "лучшая контрагитация" для того, чтобы они вообще не приезжали на Украину.