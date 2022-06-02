Сенатор Кресс — о наёмниках на Украине: Наше вооружение достаёт их везде
Сенатор Кресс призвал разобраться с сыном британского депутата, вступившего в ВСУ
Член Совета Федерации Виктор Кресс в беседе с Лайфом призвал немедленно разобраться с сыном британского депутата Беном Грантом, который участвует в военном конфликте на стороне Украины. По его мнению, иностранные наёмники "совсем обнаглели".
"На государственном уровне пора бы отреагировать, потому что они (наёмники. — Прим. Лайфа) совсем обнаглели. <...> Они начинают понимать, что это не африканское сафари, куда они раньше ездили, а здесь наше вооружение, которое их достаёт везде. Нота протеста Великобритании — это одно, надо просто достать мерзавца (Бена Гранта. — Прим. Лайфа)", — сказал Кресс.
Также сенатор напомнил, что Минобороны РФ ранее информировало, что число наёмников в рядах ВСУ сократилось более чем в два раза. Причём большинство из них не уехали домой, а просто погибли. По мнению сенатора, это "лучшая контрагитация" для того, чтобы они вообще не приезжали на Украину.
Ранее Лайф писал, что росгвардеец героически погиб в Донбассе в бою с британскими наёмниками, среди которых был Бен Грант. Сержант Адам Бисултанов прикрывал сослуживцев. В его бронетранспортёр прилетело три выстрела из гранатомёта. Росгвардеец продолжил бой, но ранение оказалось смертельным. О том, что 30-летний Грант присоединился к украинским военным, стало известно в начале марта, когда он выступил перед журналистами во Львове. До этого он провёл более пяти лет в батальоне специального назначения Королевской морской пехоты.
ТАСС / Сергей Фадеичев