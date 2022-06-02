Боец Росгвардии ценой своей жизни защитил сослуживцев в бою с наёмниками в Донбассе
Росгвардеец героически погиб в бою с британскими наёмниками в Донбассе
Подбитый бронетранспортёр. Фото © Telegram / Росгвардия
В Донбассе в ходе боевых действий героически погиб командир отделения отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа Войск национальной гвардии РФ сержант Адам Бисултанов. Он прикрывал сослуживцев от иностранных наёмников, в числе которых был сын члена британского Парламента.
Боевые действия в Донбассе, снятые на GoPro. Видео © telegraph.co.uk
"Камера GoPro запечатлела момент атаки, хорошо различимую английскую речь и одного из бойцов группы наёмников — сына члена Парламента Великобритании Бена Гранта", — говорится в телеграм-канале ведомства.
Кадры появились в Сети ещё несколько дней назад. Во время боевых действий в бронетранспортёр военного прилетели три выстрела из гранатомёта, в результате которых он получил смертельные ранения. Однако до последнего продолжал бой и прикрывал своих соратников.
Как отметили в Росгвардии, российские военнослужащие имели дело с группой наёмников из Великобритании и США, о чём говорится и в одной из статей газеты The Daily Telegraph. Кадры, подтверждающие преступления иностранных наёмников, переданы в компетентные органы, а Адам Бисултанов будет представлен к награждению орденом Мужества посмертно, добавили в ведомстве.
Ранее Лайф писал, что СК РФ завёл дела на более чем 70 наёмников-иностранцев на Украине. Среди них, по словам председателя следственного ведомства, граждане из США, Канады, Великобритании, Норвегии, Грузии и других стран.