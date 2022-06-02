Актриса Кошмал поссорилась с коллегами по "Сватам" из-за Украины ради пиара, уверен режиссёр

Украинская актриса Анна Кошмал, известная по роли Жени Ковалёвой в сериале "Сваты", поссорилась со своими коллегами из-за специальной военной операции. Один из режиссёров проекта, актёр театра и кино Эдуард Радзюкевич считает этот скандал дешёвым пиаром.

"Сейчас кто во что горазд, лишь бы засветиться. Это однозначно какая-то дешёвая самореклама, начали забывать про девочку, вот она о себе и напоминает", — сказал он в беседе с изданием NEWS.ru.

По словам Радзюкевича, половина актёрского состава "Сватов" имеет украинские корни, а актриса Татьяна Кравченко (Валентина Петровна Будько) и вовсе из Донецка.