Преподаватель из Пензы оклеветала Российскую армию и получила пять лет условно

Бывший преподаватель училища олимпийского резерва в Пензе Ирина Ген приговорена к пяти годам условно за распространение фейков о Вооружённых силах России. Такое решение принял Ленинский районный суд.

"Осуждённому педагогу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с лишением права заниматься педагогической деятельностью сроком на три года", — сказано в сообщении на сайте инстанции.

По данным суда, преподаватель для формирования негативного отношения к президенту страны и ВС РФ на уроке заявила ученикам недостоверную информацию о том, что Российская армия захватывает территории других государств, начала в 2014 году войну в Донбассе, разбомбила роддом в Мариуполе, планировала свергнуть президента Украины и сбила малайзийский Boeing 777. По данным местных СМИ, один из учеников записал слова учительницы иностранного языка на диктофон, после чего запись попала в правоохранительные органы. Позднее Ген уволилась.

Условное наказание не станет реальным, если на протяжении трёх лет бывший преподаватель не совершит нового преступления и своим поведением докажет исправление, указали в суде.