Аналитик назвал вынужденными планы ЦБ по ускорению девалютизации

Финансовый аналитик и кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с RT отметил вынужденность Центробанка заниматься девалютизацией из-за сложившихся экономических условий.

"Девалютизация — это ответ Центробанка на объективные требования экономики. Иностранная валюта стала слишком рискованной", — заявил эксперт.

Экономист назвал разумным подобный шаг регулятора. По его словам, это пойдёт на пользу всем хозяйствующим субъектам, поскольку огородит их от рисков извне. Российская экономика сегодня более прочная и стабильная, чем американская или европейская, добавил Беляев.