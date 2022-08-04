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4 августа, 13:35

Аналитик назвал вынужденными планы ЦБ по ускорению девалютизации

Экономист Беляев объяснил намерения ЦБ по девалютизации требованиями экономики

Финансовый аналитик и кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с RT отметил вынужденность Центробанка заниматься девалютизацией из-за сложившихся экономических условий.

"Девалютизация — это ответ Центробанка на объективные требования экономики. Иностранная валюта стала слишком рискованной", — заявил эксперт.

Экономист назвал разумным подобный шаг регулятора. По его словам, это пойдёт на пользу всем хозяйствующим субъектам, поскольку огородит их от рисков извне. Российская экономика сегодня более прочная и стабильная, чем американская или европейская, добавил Беляев.

ЦБ посоветовал госкомпаниям отказаться от евро и доллара в пользу других валют

ЦБ посоветовал госкомпаниям отказаться от евро и доллара в пользу других валют

Как уже писал Лайф, Центробанк сообщил о планах содействовать ускорению естественного процесса девалютизации и вводить дополнительные меры, направленные на сокращение банковских операций в долларах и евро. Кроме того, регулятор намерен параллельно решать проблемы с заблокированными активами.

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Freepik

Николь Вербер

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