Первые на Земле насекомые-опылители могли появиться в Пермском крае, считают учёные

Первые древнейшие насекомые с длинными хоботками сосущего типа существовали ещё на территории Пермского края. Статья об этом была опубликована в журнале Current Biology. Согласно данным палеонтологов, эти насекомые жили около 283–273 млн лет назад. Предположительно, они опыляли древние голосеменные растения, добывая из них капельки сладковатой жидкости.

По данным учёных, процесс опыления начался намного раньше, чем появились цветковые растения, о чём в том числе свидетельствует наличие у древних насекомых длинных сосущих хоботков, которыми они орудовали для добывания сладковатых выделений из глубины шишек.

До этого открытия самыми древними обладателями подобных ротовых частей считались сетчатокрылые и скорпионницы, водившиеся в Китае во времена юрского периода (около 165 млн лет назад).

"Вероятность того, что протомеропиды питались нектароподобной жидкостью, достаточно высока. Сложно представить, какую другую функцию мог бы выполнять их хоботок. Но древние растения не стали бы подкармливать насекомых сладеньким из чистой благотворительности, не используя их в качестве опылителей. Значит, кого-то протомеропиды всё-таки точно опыляли. Заняв эту экологическую нишу, они на десятки миллионов лет опередили мотыльков, пчёл и других любителей нектара, оснащённых хоботками", — рассказал старший научный сотрудник Палеонтологического института им. А.А. Борисяка РАН Александр Храмов.