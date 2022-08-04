Магазины для иностранных дипломатов будут принимать рубли, доллары и евро

Магазины беспошлинной торговли для дипломатов будут принимать рубли, доллары и евро. Об этом сообщили в Главном управлении по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) при МИД РФ.

"Они [товары] будут реализовываться за российские рубли, а также в иностранной валюте — долларах и евро. Купить можно будет исключительно товары, помещённые и заявленные под таможенную процедуру беспошлинной торговли", — рассказали в управлении.

Всего в России откроют два таких магазина: в Санкт-Петербурге и Москве, а располагаться они будут в черте города. При этом в ведомстве призвали не связывать данные точки с возрождением "Берёзок" советского времени, "которые наряду с иностранцами могли посещать и наши граждане при наличии чеков Внешпосылторга".