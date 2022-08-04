Минпромторг расширил список параллельного импорта по парфюмерии и косметике
Министерство промышленности и торговли расширило параллельный импорт в России парфюмерии и косметики, сообщает пресс-служба ведомства.
"Некоторые бренды убраны из списка исключений, так как в торговые сети поступает недостаточное количество товаров этих брендов, в частности Lancôme, Redken, Yves Saint Laurent, Helena Rubinstein, Valentino, Giorgio Armani, Kerastase", — сказано в записи.
В то же время Минпромторг исключил автомобильного производителя Renault из списка параллельного импорта, ведь АвтоВАЗ обязался обеспечивать гарантийное обслуживание этого бренда, включая торговлю запчастями.
"Мы продолжим проводить мониторинг ситуации с импортными поставками, и при необходимости в перечень будут добавляться или исключаться те или иные позиции", — добавили в ведомстве.
Ранее Лайф рассказывал, насколько сократился ввоз крепкого алкоголя в Россию. По данным "Коммерсанта", это связано с антироссийскими санкциями и изменением курса валют.
Unsplash