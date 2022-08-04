Кому-то сильно нужен газ: Как Шольц сглазил тепло в домах немцев Когда немецкий канцлер уже снисходительно заглянул в сопло отремонтированного насоса, на него вместо тепла и света в домах европейцев оттуда посмотрела пустота. Европа лавировала, да невылавировала. 4 августа, 13:09 Канцлер Германии Олаф Шольц у турбины для газопровода "Северный поток" на производственной площадке Siemens Energy. Обложка © ТАСС / ЕРА / SASCHA STEINBACH

России, похоже, надоели до чертиков извращенные европейские игры приседания на лицо друг другу. «Газпром» заявил о невозможности возвращения турбины «Северного потока». Использование агрегата становится невозможным из-за ограничений Канады, Евросоюза, Великобритании, а также «несоответствия существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens», пояснили в компании. Тем более в неё посмотрел Олаф Шольц, который так же, как и Бербок, хочет лично поблагодарить Трюдо. Свой визит в Канаду он наметил на конец августа. До этого он вместе с главой Siemens Energy Кристианом Брухом приехал на завод в Мюльхайм-на-Руре, где и находится турбина для «Северного потока».

Если взглянуть на первые полосы газет, то российская турбина становится локомотивом немецкой политики, хотя и не содействует увеличению потока газа в Германию. Глава МИДа ФРГ Анналена Бербок отправилась в Канаду, чтобы объяснить коллегам и поблагодарить Оттаву в ключе: почему экспорт турбины "Газпрома" в Германию должен был стать оправданным исключением.

Главы МИД Канады Мелани Жоли и Германии Анналена Бербок (слева направо). Фото © ТАСС / dpa / Britta Pedersen

— Я знаю, что это было нелегко для вас, — заявила глава дипломатического ведомства своей коллеге Мелани Жоли в Монреале. — Вы как правительство выступали за европейскую солидарность, — подчеркнула политик "зеленых".

Вопреки санкциям Берлин настаивает на передаче газовой турбины, которая обслуживается в Канаде Siemens Energy, для российского газопровода "Северный поток". Это необходимо для того, чтобы газ из России мог в полном объеме и без задержек поступать через Балтику в Германию.

"Дипломатия благодарности на службе трубы» — с таким заголовком вышел Spiegel, рассказывающий о том, как самый зеленый министр страны полетела извиняться и вынуждать Канаду идти на встречу Берлину в плане энергетики. Поскольку отправка российского агрегата в Германию вызвала у Оттавы большие внутриполитические трудности. Правительство обвиняют в подрыве санкций против России.

Die Welt назвал газовую турбину «важнейшим реквизитом в крупной политической пьесе», рассказывая о происхождении агрегата и необходимости его ремонта на бывшей площадке Rolls-Royce в Монреале. Но так как Канада не разрешает прямые поставки обслуживаемых турбин в Россию из-за действующих санкций, то ее сначала перевезли в аэропорт Кельна/Бонна, а затем на грузовике доставили в Мюльхайм-на-Руре, что соответствует канадскому законодательству.

"В настоящее время в Портовой установлено шесть таких турбин, — объясняет менеджер Siemens Брух. —Для выработки 100 процентов энергии необходимо пять таких установок. Сегодня работает только одна из них, поэтому мы находимся на уровне двадцати процентов. Мы не можем понять это с технической точки зрения, и у нас нет другой информации, почему не должна быть оперативная готовность". Если газ не поступает, это не вина Siemens и ее турбин, говорит менеджер Siemens.

О том, что в июле импорт в Европу дизельного топлива российского производства вырос на 13% и превысил ежедневные поставки из других стран почти на 200 000 баррелей, пишет The Business Insider. К концу года Европейский союз обещал на 90% отказаться от импорта российской нефти, но взамен получил ценовой гиперскачок.

Встреча с апокалипсисом

Назревающий кризис может превзойти даже нефтяной шок 70-х, который обрушил три британских администрации, заманил Америку в ближневосточную трясину на целых четыре десятилетия и спровоцировал распад СССР. Западу этого Армагеддона не избежать, считают авторы британской The Telegraph.

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Газовый кризис в Европе ухудшается, пишет Business Insider со ссылкой на "Банк Америки"."В последний месяц ситуация с газом в Европе быстро переходит от нашего „плохого” сценария к „ужасному” цитирует аналитиков банка газета. «При работе «Северного потока» на 20% от его мощности государства ЕС не смогут накопить достаточно газа на зиму. Евросоюзу придется нормировать спрос, сообщает издание. По сути, это означает – дефицит на производствах, остановку предприятий, гиперинфляцию и газовый шок, а также в виде бонуса холодные батареи в домах и отсутствие теплой воды.

Что пора сделать?

Совет экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, который подвергается давлению за свои связи с Россией, крайне прост - конфликт на Украине может быть завершен путем переговоров: "Хорошая новость такова: Кремль хочет переговорного решения". Об этом он рассказал в интервью немецкому журналу Stern, где исключил разрыв отношений со своим другом Владимиром Путиным: "Я неоднократно осудил эту войну. Но если я лично дистанцируюсь от Владимира Путина, то разве это принесет пользу хоть кому-нибудь?".

Политик добавил, что получает много писем из Германии, в которых написано - «хорошо, что еще кто-то поддерживает открытыми каналы переговоров с Россией в этом конфликте". Удастся ли выбраться западным политикам из ловушки, которую они расставили сами себе, до сих пор неясно. Но судя по последним действиям "Газпрома", Москва не намерена никого ждать, хотите замерзнуть — на здоровье. Поэтому перспектива запуска "Северного потока-2", которую и предлагал Шредер, становится единственным спасением для ЕС.

Фото © Getty Images / Bodo Marks / picture alliance Выберется ли запад из ловушки, приготовленной для России? 0 Нет, западные политики готовятся к кризису Да, если отменит санкции Дело идет к полному обнулению западной экономики

Авторы Елена Стафеева