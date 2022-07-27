Европа в шоке: Почему западные СМИ сокрушаются, что Россию не удалось поставить на колени Журналист Михаил Краснов — о том, что антироссийская санкционная политика имеет обратный эффект, а Москва назло всему лишь укрепляет свои позиции — такие неутешительные выводы сделали мировые медиа. 26 июля, 21:40 3272 3272 Обложка © Shutterstock / Irina Wolfe

Западные СМИ неоднозначно отреагировали на последний пакет антироссийских санкций, который предусматривает частичные ограничения на торговлю цветными металлами, отмену ряда санкций на оплату поставок нефти, газа, самолётных запчастей и продовольствия из РФ и персональные рестрикции в адрес российских топ-чиновников и губернаторов. Более того, как европейские, так и американские издания забросали своих читателей экономическими выкладками о том, как просели экономики Запада и почему сальдо российского торгового баланса выросло до рекордных 70 млрд долларов.

О том, что "Запад загнал Путина туда, куда и хотел", пишет Ирвин Штельзер в The Times, но почему тогда президент России теперь "решает вопрос о том, замёрзнет ли Европа в темноте наступающей зимой или у неё будет достаточно запасов энергии, чтобы поддерживать работу заводов во Франции и Германии". Вспоминая попутно о ценах на нефть в Британии и в Европе, которые раскручивают инфляцию, автор подводит своих читателей, наблюдающих, как бешено скачут цифры на бензоколонке, к критической мысли: теперь от западных санкций громче всех рыдают европейцы.

The National Interest обрушился на политику администрации президента Байдена, требуя ответа на свои вопросы, почему "санкции вредят Западу больше, чем России" и почему война, которая пока даже неясно, в чью пользу завершится, только увеличила "казну Путина". Издание вопрошает, как "самые жестокие экономические санкции в истории" погрузили Европу в энергетический нокдаун, а России позволили манипулировать сознанием европейцев, испугавшихся, что "Газпром" перекроет вентиль.

Леволиберальное французское издание Le Monde буквально сигнализирует: "Ребята, зима близко, газа нет, и мы очень устали от неразберихи". Так, по мнению авторов заметки, последний пакет санкций продемонстрировал их бесполезность. Неназванный дипломат заявил газете, что "Евросоюз исчерпал свои возможности в санкционной борьбе с Россией". Можно сказать, эмиссары ЕС всего лишь поставили очередную галочку в своей работе, так как никаких серьёзных мер ограничения не несут, а призваны лишь привести политику блока в соответствие с позицией его союзников. И это не единственное СМИ, которое устало врать своей далеко не глупой и циничной пастве.

И если французы пишут, что санкции против России исчерпаны, то это лукавство. "Поскольку можно вводить ещё десятки, сотни и тысячи ограничений против всех 140 миллионов жителей РФ, конкретно против каждой отрасли, рубить с плеча и запрещать хоть завтра покупать у нас нефть и газ. СМИ таким образом всего лишь констатируют бессмысленность западной политики в отношении нашей страны", — считает политолог Марат Баширов.

Немецкая ежедневная газета Die Welt, запрещённая в России, порадовала читателей свежим прогнозом МВФ, согласно которому Германия — главный неудачник в Европе, поставленной на грань рецессии. Вместо роста экономики Германии в следующем году на 2,7% Берлину светит лишь 0,8%.

ФРГ теряет контроль над экономикой из-за последствий инфляции и войны, ну а в России дела идут лучше, чем ожидалось. Всем крупным экономикам мира МВФ предрекает не менее мрачный сценарий. Единственный рост фиксирует туристическая отрасль Италии. "В чём смысл таких санкций?" — спрашивают авторы. "Для чего мы должны погибнуть?" — пишут в комментариях читатели. "Только потому, что США и Британия не могут справиться с Россией, поэтому они решили разрушить Германию?" "Эй, те, кто думает, что могут поставить RU на колени при помощи скороспелых санкций, не мыслят ни экономически, ни исторически".

Не сдаются в борьбе с Россией лишь эстонские братушки, так министр экономики Эстонии Риина Сиккут с надеждой заявила в эфире местного телеканала, что "эмбарго на российский газ будет в восьмом или девятом пакете санкций". Прибалтика вообще живёт мечтой о крахе нашей страны ну и, как замечено, догоняет реальность позднее других европейцев.

В итоге многомесячной истерии более консервативные СМИ уже не стесняясь пишут, что механизм происходящего примитивен и убог. "Пока миллиарды долларов исправно поступают в украинский бюджет, у Киева нет ни малейшего стимула договариваться о прекращении боевых действий. На конфликте наживаются украинские коррупционеры, ВПК США и Европы", — констатирует североамериканский ежедневный журнал American Thinker.

Фото © Shutterstock Что последует за приговором западных СМИ в отношении антироссийских санкций? 0 Пересмотр санкционной политики Ужесточение мер Подождут до осени, а там решат, что делать

Авторы Михаил Краснов