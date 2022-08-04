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4 августа, 14:07

Жители Грузии потребовали визовый режим для россиян и белорусов

В Грузии тысячи человек подписали петицию о введении виз для граждан РФ и Белоруссии

В Грузии требуют ввести визовый режим для граждан России и Белоруссии. Соответствующая петиция опубликована на сайте Manifest.ge.

На данный момент документ подписали почти 15 тысяч человек. Все подписавшие выступили с требованием к грузинским властям ограничить для россиян и белорусов время нахождения в Грузии до трёх месяцев.

"Установить визовый режим для граждан России и Белоруссии, согласно которому они не смогут находиться на территории Грузии более трёх месяцев в течение года, что обеспечивает возможность въезда граждан России и Белоруссии в Грузию только в туристических целях", — указали авторы обращения.

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Ранее в парламенте Финляндии потребовали прекратить выдачу виз гражданам России. Однако в МИД РФ предостерегли Хельсинки от подобного шага, предупредив, что ограничение поездок россиян по политическим мотивам будет рассматриваться как шаг к ухудшению двусторонних отношений. Позже с инициативой прекращения выдачи туристических виз выступили и в Латвии.

Обложка ©

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Оксана Попова
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