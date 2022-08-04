Жители Грузии потребовали визовый режим для россиян и белорусов

В Грузии требуют ввести визовый режим для граждан России и Белоруссии. Соответствующая петиция опубликована на сайте Manifest.ge.

На данный момент документ подписали почти 15 тысяч человек. Все подписавшие выступили с требованием к грузинским властям ограничить для россиян и белорусов время нахождения в Грузии до трёх месяцев.