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4 августа, 14:12

"Гуляйте там, где положено": Спасатели сняли на видео спасение туристки из ледяной трещины на Эльбрусе

Спасатели вытащили туристку из ледяной трещины глубиной три метра на Эльбрусе

Сотрудники МЧС спасли туристку на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии: во время восхождения на гору девушка провалилась в трещину на глубину около трёх метров.

Спасатели вытащили туристку из ледяной трещины глубиной три метра на Эльбрусе. Видео © МЧС РФ

"К месту происшествия оперативно прибыли спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России и спасатели "Курорта Эльбрус" и извлекли туристку из трещины. Девушка не пострадала", рассказали в ведомстве.

В МЧС уточнили, что девушка путешествовала в составе незарегистрированной группы.

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А ранее Лайф рассказывал, что в Вилючинске Камчатского края автомобиль упал с пирса в бухту Крашенинникова, в нём находилась заместитель мэра города, 56-летняя Елена Бойчук. Чиновницу удалось спасти прохожим.

Обложка ©

МЧС РФ

Александра Вишнякова

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