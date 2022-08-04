"Гуляйте там, где положено": Спасатели сняли на видео спасение туристки из ледяной трещины на Эльбрусе
Спасатели вытащили туристку из ледяной трещины глубиной три метра на Эльбрусе
Сотрудники МЧС спасли туристку на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии: во время восхождения на гору девушка провалилась в трещину на глубину около трёх метров.
Спасатели вытащили туристку из ледяной трещины глубиной три метра на Эльбрусе. Видео © МЧС РФ
"К месту происшествия оперативно прибыли спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России и спасатели "Курорта Эльбрус" и извлекли туристку из трещины. Девушка не пострадала", — рассказали в ведомстве.
В МЧС уточнили, что девушка путешествовала в составе незарегистрированной группы.
А ранее Лайф рассказывал, что в Вилючинске Камчатского края автомобиль упал с пирса в бухту Крашенинникова, в нём находилась заместитель мэра города, 56-летняя Елена Бойчук. Чиновницу удалось спасти прохожим.
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