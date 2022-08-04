ВСУ могут отложить контрнаступление до следующего года из-за нехватки оружия

В Киеве уже не надеются получить достаточное количество вооружения от западных стран, чтобы планировать контрнаступление в этом году. Об этом заявил один из неназванных украинских чиновников в интервью британской газете Financial Times.

"Мы не рассчитываем получить достаточно возможностей, чтобы спланировать какое-либо решительное контрнаступление на этот год. Наши основные планы будут уже в следующем году, когда будут накоплены запасы оружия", — сказал собеседник.

Более того, он заявил, что украинская армия не обладает и 30% необходимого вооружения.