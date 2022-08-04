ВСУ могут отложить контрнаступление до следующего года из-за нехватки оружия
FT: На Украине заявили о недостатке оружия у ВСУ для контрнаступления в этом году
В Киеве уже не надеются получить достаточное количество вооружения от западных стран, чтобы планировать контрнаступление в этом году. Об этом заявил один из неназванных украинских чиновников в интервью британской газете Financial Times.
"Мы не рассчитываем получить достаточно возможностей, чтобы спланировать какое-либо решительное контрнаступление на этот год. Наши основные планы будут уже в следующем году, когда будут накоплены запасы оружия", — сказал собеседник.
Более того, он заявил, что украинская армия не обладает и 30% необходимого вооружения.
Ранее Запорожские власти рассказали о многочисленных фактах продажи бойцами ВСУ западного оружия. Были зафиксированы десятки случаев продажи Javelin, британского противотанкового ракетного комплекса и даже тяжёлой техники на суммы в разы ниже рыночной цены.
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