Песков: Серии военных совещаний пока в графике Путина нет

Серия военных совещаний, которые по традиции президент РФ Владимир Путин проводил в мае, пока не планируется. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока нет, пока не принято решение, пока в графике нет. Когда решит президент, тогда и будут проводить", — отметил представитель Кремля в беседе с журналистами.