Песков: Серии военных совещаний пока в графике Путина нет
Серия военных совещаний, которые по традиции президент РФ Владимир Путин проводил в мае, пока не планируется. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Пока нет, пока не принято решение, пока в графике нет. Когда решит президент, тогда и будут проводить", — отметил представитель Кремля в беседе с журналистами.
Напомним, в прошлом году серия военных совещаний прошла в мае и ноябре. В ходе встреч с руководством вооружённых сил и оборонно-промышленного комплекса президент заявил о выполнении гособоронзаказа на 99,8% в 2020 году, несмотря на пандемию.
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