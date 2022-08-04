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4 августа, 14:29

Песков: Серии военных совещаний пока в графике Путина нет

Серия военных совещаний, которые по традиции президент РФ Владимир Путин проводил в мае, пока не планируется. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока нет, пока не принято решение, пока в графике нет. Когда решит президент, тогда и будут проводить", отметил представитель Кремля в беседе с журналистами.

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Напомним, в прошлом году серия военных совещаний прошла в мае и ноябре. В ходе встреч с руководством вооружённых сил и оборонно-промышленного комплекса президент заявил о выполнении гособоронзаказа на 99,8% в 2020 году, несмотря на пандемию.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев

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