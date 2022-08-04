Мошенники придумали новую схему развода после пожара на складе Ozon
Мошенники активизировались в связи с пожаром на складах Ozon в Подмосковье
Не успели спасатели потушить пожар на подмосковных складах Ozon, как мошенники уже начали рассылать СМС с предложением заработать деньги, пишет SHOT.
Авторы сообщений представляются менеджерами Ozon и предлагают соискателям ежедневно зарабатывать до 30 тысяч рублей удалённо, используя только лишь мобильный телефон. Якобы обязанностью новых сотрудников будет помощь в оформлении клиентских заказов через специальную программу. Правда, в итоге выясняется, что регистрация в ней стоит 500 рублей, а обучение супервайзерами начнётся только после внесения этой суммы.
Как выяснилось, в компании сильно удивились подобным "вакансиям" и сообщили, что таким образом они сотрудников не набирают.
Напомним, что склад компании Ozon загорелся утром 3 августа в подмосковном селе Петровское на Новорижском шоссе. Площадь возгорания составляла более 50 тысяч квадратных метров, обрушилась часть стены и кровли. Лайф сообщал об одном погибшем, в МЧС же заявляли, что два человека считаются пропавшими без вести. Ущерб от пожара на складе может составить более десяти миллиардов рублей. К утру 4 августа сообщалось о ликвидации открытого горения.
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