Мошенники придумали новую схему развода после пожара на складе Ozon

Не успели спасатели потушить пожар на подмосковных складах Ozon, как мошенники уже начали рассылать СМС с предложением заработать деньги, пишет SHOT.

Авторы сообщений представляются менеджерами Ozon и предлагают соискателям ежедневно зарабатывать до 30 тысяч рублей удалённо, используя только лишь мобильный телефон. Якобы обязанностью новых сотрудников будет помощь в оформлении клиентских заказов через специальную программу. Правда, в итоге выясняется, что регистрация в ней стоит 500 рублей, а обучение супервайзерами начнётся только после внесения этой суммы.