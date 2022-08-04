Минюст предложил освободить бизнес от уголовной ответственности за работу без регистрации

Министерство юстиции России предлагает не привлекать к уголовной ответственности предпринимателей за ведение деятельности без регистрации. Об этом сказано в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Ведомство предлагает внести изменения в статью 171 "Незаконное предпринимательство" УК РФ. Однако, как указывается в пояснительной записке, бизнесмены могут нести ответственность по другим статьям, включая уклонение от уплаты налогов, незаконную банковскую деятельность либо осуществление деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения КоАП РФ.

Кроме того, Минюст предлагает убрать из уголовного кодекса три "экономические статьи": 170 "Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом", 170.2 "Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории" и 185.1 "Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определённой законодательством Российской Федерации о ценных бумагах".