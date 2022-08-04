Песков: Путин не решил, в каком формате будет участвовать в саммите G20

В Кремле ещё не принято решение относительно того, очно или заочно российский президент Владимир Путин примет участие в саммите G20, который пройдёт в Индонезии, заявил журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

"По Индонезии пока по-прежнему не принято решение. Ещё есть время. Мы работаем в формате "Двадцатки" и будем продолжать работать", — подчеркнул Песков.