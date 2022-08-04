НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 августа, 14:48

Песков: Путин не решил, в каком формате будет участвовать в саммите G20

В Кремле ещё не принято решение относительно того, очно или заочно российский президент Владимир Путин примет участие в саммите G20, который пройдёт в Индонезии, заявил журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

"По Индонезии пока по-прежнему не принято решение. Ещё есть время. Мы работаем в формате "Двадцатки" и будем продолжать работать", подчеркнул Песков.

В Кремле анонсировали скорое назначение Рогозина на новую должность

В Кремле анонсировали скорое назначение Рогозина на новую должность

А вот Восточный экономический форум, который пройдёт в России в сентябре этого года, президент посетит лично. Об этом также сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Обложка ©

ТАСС / Савостьянов Сергей

Александр Юнашев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров