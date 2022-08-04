Песков: Путин не решил, в каком формате будет участвовать в саммите G20
В Кремле ещё не принято решение относительно того, очно или заочно российский президент Владимир Путин примет участие в саммите G20, который пройдёт в Индонезии, заявил журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
"По Индонезии пока по-прежнему не принято решение. Ещё есть время. Мы работаем в формате "Двадцатки" и будем продолжать работать", — подчеркнул Песков.
А вот Восточный экономический форум, который пройдёт в России в сентябре этого года, президент посетит лично. Об этом также сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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ТАСС / Савостьянов Сергей