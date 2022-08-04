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4 августа, 14:55

Китай направил 22 самолёта в опознавательную зону ПВО Тайваня

22 самолёта Народно-освободительной армии Китая вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня 4 августа. Об этом сообщает Минобороны острова в "Твиттере".

По данным ведомства, среди них восемь истребителей J-11, два J-16 и 12 Су-30. Тайвань в ответ направил воздушный патруль для наблюдения и развернул ЗРК.

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Напомним, ситуация между Тайванем и Китаем обострилась несколько дней назад и достигла пика 2 августа, когда самолёт спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя. Официально её поездка на Тайвань не заявлялась. К настоящему моменту политик уже покинула остров. МИД Китая уже выразил "решительный протест" из-за прилёта Пелоси, а армия КНР начала масштабные военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня.

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Александра Вишнякова

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