Китай направил 22 самолёта в опознавательную зону ПВО Тайваня

По данным ведомства, среди них восемь истребителей J-11, два J-16 и 12 Су-30. Тайвань в ответ направил воздушный патруль для наблюдения и развернул ЗРК.

Напомним, ситуация между Тайванем и Китаем обострилась несколько дней назад и достигла пика 2 августа, когда самолёт спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя. Официально её поездка на Тайвань не заявлялась. К настоящему моменту политик уже покинула остров. МИД Китая уже выразил "решительный протест" из-за прилёта Пелоси, а армия КНР начала масштабные военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня.