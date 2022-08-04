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4 августа, 15:07

Историк Могилевский объяснил, почему ВСУ не гнушаются наносить удары во время церемонии прощания

Действия Вооружённых сил Украины, ударивших по Донецку во время церемонии прощания с полковником Ольгой Качурой, можно сравнить с поведением нацистов, уничтоживших многие нормы и правила ведения войны во время Великой Отечественной. Об этом Лайфу заявил председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский.

"Эти нормы, часто неписаные, включали в себя и уважение к погибшему противнику, и к церемонии прощания, и отношение к военнопленным, и целый ряд других. Эти нормы и правила ведения войны уничтожили нацисты во время Великой Отечественной войны на Восточном фронте. Сейчас их наследники не ограничивают себя в своих действиях никакими вообще нормами, представлениями о том, что есть какие-то вещи, которые нужно соблюдать", — сказал Могилевский.

Украинские войска игнорируют все нормы, будто их не существует, обратил внимание историк. ВСУ не соблюдают ни военные, ни общечеловеческие, ни нравственные правила, с самого начала спецоперации прикрываясь мирными жителями. Это в прямом смысле слова наследники гитлеровцев, уверен наш собеседник.

ВСУ обстреляли центр Донецка снарядами НАТО калибра 155 мм

ВСУ обстреляли центр Донецка снарядами НАТО калибра 155 мм

По словам Могилевского, если ВСУ признаются в том, что это они нанесли удар по Донецку, это будет слишком для их западных кураторов. А когда они отрицают свою причастность, говоря об отсутствии подобного приказа, это указывает на отсутствие центра принятия решений. В таком случае можно сказать, что украинская армия неуправляема.

"На самом деле, конечно, они [нанесли удар]. Цель понятна — запугать. Чтобы мирные граждане, которые собрались попрощаться с выдающимся человеком, испугались. Разрушить это единство, которое особенно ощущается на таких печальных мероприятиях", — заключил историк.

Упали людям под ноги: ВСУ вновь обстреляли Донецк ракетами с минами "Лепесток"

Упали людям под ноги: ВСУ вновь обстреляли Донецк ракетами с минами "Лепесток"

Лайф сообщал, что сегодня, 4 августа, в Донецке должно было состояться прощание с командиром реактивного артиллерийского дивизиона Народной милиции ДНР Ольгой Качурой (позывной Корса). Однако ВСУ обстреляли здание Донецкого драмтеатра, где и проходила церемония. Также под обстрелом оказался и отель "Донбасс Palace". Погибли шесть человек, среди них есть девочка-подросток.

Обложка ©

Telegram-канал Штаба территориальной обороны ДНР

Юлия Архипова

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