Действия Вооружённых сил Украины, ударивших по Донецку во время церемонии прощания с полковником Ольгой Качурой, можно сравнить с поведением нацистов, уничтоживших многие нормы и правила ведения войны во время Великой Отечественной. Об этом Лайфу заявил председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский.

"Эти нормы, часто неписаные, включали в себя и уважение к погибшему противнику, и к церемонии прощания, и отношение к военнопленным, и целый ряд других. Эти нормы и правила ведения войны уничтожили нацисты во время Великой Отечественной войны на Восточном фронте. Сейчас их наследники не ограничивают себя в своих действиях никакими вообще нормами, представлениями о том, что есть какие-то вещи, которые нужно соблюдать", — сказал Могилевский.

Украинские войска игнорируют все нормы, будто их не существует, обратил внимание историк. ВСУ не соблюдают ни военные, ни общечеловеческие, ни нравственные правила, с самого начала спецоперации прикрываясь мирными жителями. Это в прямом смысле слова наследники гитлеровцев, уверен наш собеседник.

По словам Могилевского, если ВСУ признаются в том, что это они нанесли удар по Донецку, это будет слишком для их западных кураторов. А когда они отрицают свою причастность, говоря об отсутствии подобного приказа, это указывает на отсутствие центра принятия решений. В таком случае можно сказать, что украинская армия неуправляема.