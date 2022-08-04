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4 августа, 15:19

В Бейруте в день памяти о мощном взрыве в порту рухнули две силосные башни

<p>Обрушение в порту Бейрута. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/joudsally/status/1555189463697039365?s=21&t=g3fWTJxopddNBrALTNyW1A" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sally Abou AlJoud</a></p>

Обрушение в порту Бейрута. Обложка © Twitter / Sally Abou AlJoud

Две силосные башни рухнули в морском порту Бейрута перед акцией ливанской общественности в память о жертвах трагедии 4 августа 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Обрушение в порту Бейрута. Видео © Twitter / Guarapela22

По его данным, обрушение ожидалось ещё вчера. Благодаря вовремя принятым мерам безопасности, пострадавших и жертв удалось избежать.

Напомним, мощнейший взрыв в порту Бейрута прогремел 4 августа 2020 года. Причиной стали почти три тысячи тонн конфискованной аммиачной селитры, которая хранилась ненадлежащим образом. Вскоре после трагедии в городе начались антиправительственные протесты, которые переросли в столкновения с полицией. В результате митингов Правительство Ливана ушло в отставку. Число жертв в результате ЧП составило 190 человек, ранения получили более шести с половиной тысяч человек. 300 тысяч жителей Бейрута остались без крыши над головой — взрыв разрушил более 50 тысяч домов.

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Оксана Попова

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