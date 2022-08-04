В Бейруте в день памяти о мощном взрыве в порту рухнули две силосные башни

Две силосные башни рухнули в морском порту Бейрута перед акцией ливанской общественности в память о жертвах трагедии 4 августа 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Напомним, мощнейший взрыв в порту Бейрута прогремел 4 августа 2020 года. Причиной стали почти три тысячи тонн конфискованной аммиачной селитры, которая хранилась ненадлежащим образом. Вскоре после трагедии в городе начались антиправительственные протесты, которые переросли в столкновения с полицией. В результате митингов Правительство Ливана ушло в отставку. Число жертв в результате ЧП составило 190 человек, ранения получили более шести с половиной тысяч человек. 300 тысяч жителей Бейрута остались без крыши над головой — взрыв разрушил более 50 тысяч домов.