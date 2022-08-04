Гастроэнтеролог Дианова назвала самые полезные продукты для перекуса на работе

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Дианова в беседе с Ura.ru назвала самые полезные продукты для перекуса на работе и рассказала о норме их употребления.

"Пятипроцентный творог. Норма для женщин — от 50 до 70 граммов, то есть подойдут небольшие пачки. Мужчинам можно смело 100–130 граммов. Кусочки сыра. Женщинам желательно 20–30 граммов, а мужчинам — до 50 граммов", — рассказала эксперт.

Кроме того, не стоит забывать и об орехах. Женщинам будет достаточно 10 штук миндаля, кешью или фундука. Как отметила эксперт, для мозга будет полезно их разнообразие, однако не стоит делать микс — лучше чередовать орехи по дням. Также можно использовать ореховую пасту урбеч.

"Второй составляющей должна быть клетчатка. Здесь варианты зависят от ваших пристрастий и возможностей. Это могут быть свежие фрукты и овощи", — отметила диетолог.

В качестве напитка для перекуса на работе подойдёт чай или кофе, однако при соблюдении необходимых объёмов — до 200 миллилитров.

"Никаких больших литровых чашек кофе. Это неправильно. Всё должно быть маленькое. Посмотрите на одноразовый стаканчик, который ровно 200 миллилитров", — добавила врач.