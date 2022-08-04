Украинские войска обстреляли приграничное село Климово в Брянской области

Украинские военные обстреляли посёлок Климово в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Сегодня вечером со стороны Украины произведён обстрел посёлка Климово", — написал он в телеграм-канале.

По словам чиновника, на место ЧП выехали оперативные службы. Пока подробной информации о разрушениях и пострадавших в результате обстрела нет.