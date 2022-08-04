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4 августа, 15:54

Украинские войска обстреляли приграничное село Климово в Брянской области

Губернатор Богомаз сообщил об обстреле ВСУ села Климово Брянской области

<p>Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/avbogomaz" target="_blank" rel="noopener noreferrer">AV БогомаZ</a></p>

Обложка © Telegram / AV БогомаZ

Украинские военные обстреляли посёлок Климово в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Сегодня вечером со стороны Украины произведён обстрел посёлка Климово", написал он в телеграм-канале.

По словам чиновника, на место ЧП выехали оперативные службы. Пока подробной информации о разрушениях и пострадавших в результате обстрела нет.

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Как писал Лайф, в конце июля Вооружённые силы Украины обстреляли село Ломаковка в Брянской области. В результате повреждёнными оказались электростанция и несколько домов.

Максим Плетнёв

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