Украинские войска обстреляли приграничное село Климово в Брянской области
Губернатор Богомаз сообщил об обстреле ВСУ села Климово Брянской области
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Украинские военные обстреляли посёлок Климово в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Сегодня вечером со стороны Украины произведён обстрел посёлка Климово", — написал он в телеграм-канале.
По словам чиновника, на место ЧП выехали оперативные службы. Пока подробной информации о разрушениях и пострадавших в результате обстрела нет.
Как писал Лайф, в конце июля Вооружённые силы Украины обстреляли село Ломаковка в Брянской области. В результате повреждёнными оказались электростанция и несколько домов.