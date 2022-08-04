В ДНР сделали вывод после нового обстрела Донецка: в ВСУ остались только люди без Родины
Замминистра информации ДНР указал на "тройную циничность" удара ВСУ по центру Донецка
Последствия удара ВСУ по центру Донецка 4 августа. Фото © LIFE
Сегодняшний обстрел центра Донецка, где прощались с полковником Ольгой Качурой, показывает, что украинцев в украинской армии уже не осталось, а остались только люди без Родины. Об этом заявил замминистра информации ДНР и представитель информационного отдела штаба территориальной обороны Артём Ольхин.
По его словам, удар ВСУ втройне циничен, потому что пришёлся по людям, которые шли проститься с легендарным командиром, погибшим товарищем.
"Это сделали намеренно, потому что обстреливали именно похоронную процессию, людей, которые пришли отдать дань памяти, проводить в последний путь одного из легендарных донецких командиров. Это втройне цинично", — сказал Ольхин в беседе с телеканалом "360".
Он предположил, что в ВСУ не осталось украинских кадров, поскольку когда речь идёт об обстреле из HIMARS или других западных систем — это "действия иностранных водителей, наводчиков, операторов".
"То есть это всё иностранная агрессия, которая осуществляется на территории Донбасса. У этих людей с англо-американо-украинской стороны нет Родины. Им абсолютно всё равно. Они будут стрелять по любым городам. Даже если это будет Хмельницкий, Ивано-Франковск — что угодно", — добавил Ольхин.
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Лайф сообщал, что сегодня, 4 августа, в Донецке должно было состояться прощание с командиром реактивного артиллерийского дивизиона Народной милиции ДНР Ольгой Качурой (позывной Корса). Однако ВСУ обстреляли здание донецкого драмтеатра, где и проходила церемония. Также под обстрелом оказался и отель "Донбасс Palace". Жертвами удара стали шесть человек, среди погибших есть девочка-подросток.