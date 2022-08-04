В ДНР сделали вывод после нового обстрела Донецка: в ВСУ остались только люди без Родины

Сегодняшний обстрел центра Донецка, где прощались с полковником Ольгой Качурой, показывает, что украинцев в украинской армии уже не осталось, а остались только люди без Родины. Об этом заявил замминистра информации ДНР и представитель информационного отдела штаба территориальной обороны Артём Ольхин.

По его словам, удар ВСУ втройне циничен, потому что пришёлся по людям, которые шли проститься с легендарным командиром, погибшим товарищем.

"Это сделали намеренно, потому что обстреливали именно похоронную процессию, людей, которые пришли отдать дань памяти, проводить в последний путь одного из легендарных донецких командиров. Это втройне цинично", — сказал Ольхин в беседе с телеканалом "360".

Он предположил, что в ВСУ не осталось украинских кадров, поскольку когда речь идёт об обстреле из HIMARS или других западных систем — это "действия иностранных водителей, наводчиков, операторов".