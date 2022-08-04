RT: Союзные войска освободили Пески в ДНР

Союзные силы ВС РФ и ДНР освободили посёлок Пески. Об этом сообщает RT со ссылкой на замполита одного из батальонов 11-го полка Народной милиции республики.

"Пески наши полностью, мы уже на окраине Песков. Дальше движемся. Сегодня жарковато было. По городу прилёты были, и по нам в том числе. Но наши действуют ребята. Бои ещё ведутся", — сказал собеседник.