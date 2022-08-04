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4 августа, 16:13

RT: Союзные войска освободили Пески в ДНР

Союзные силы ВС РФ и ДНР освободили посёлок Пески. Об этом сообщает RT со ссылкой на замполита одного из батальонов 11-го полка Народной милиции республики.

"Пески наши полностью, мы уже на окраине Песков. Дальше движемся. Сегодня жарковато было. По городу прилёты были, и по нам в том числе. Но наши действуют ребята. Бои ещё ведутся", — сказал собеседник.

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31 июля в ДНР сообщили, что военные республики закрепились на юго-восточной окраине посёлка Пески. Кроме того, 1-я Славянская бригада сил ДНР начала выдавливать украинских военных с позиций под населённым пунктом Невельское.

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ТАСС / Владимир Гердо

Александра Вишнякова

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