RT: Союзные войска освободили Пески в ДНР
Союзные силы ВС РФ и ДНР освободили посёлок Пески. Об этом сообщает RT со ссылкой на замполита одного из батальонов 11-го полка Народной милиции республики.
"Пески наши полностью, мы уже на окраине Песков. Дальше движемся. Сегодня жарковато было. По городу прилёты были, и по нам в том числе. Но наши действуют ребята. Бои ещё ведутся", — сказал собеседник.
31 июля в ДНР сообщили, что военные республики закрепились на юго-восточной окраине посёлка Пески. Кроме того, 1-я Славянская бригада сил ДНР начала выдавливать украинских военных с позиций под населённым пунктом Невельское.
ТАСС / Владимир Гердо