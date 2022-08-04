Удовольствие не для всех: Стоматолог рассказала, кому нельзя пользоваться электрической щёткой
Ортодонт Тарова перечислила тех, кому противопоказаны электрические зубные щётки
Ортодонт-стоматолог Александра Тарова в беседе с "Газетой.ru" рассказала, что при выборе зубной электрической щётки необходима консультация специалиста, поскольку существуют два вида инструментов: ультразвуковые и звуковые. Кроме того, есть и те, для кого их использование запрещено вовсе.
"Использование данных средств гигиены противопоказано пациентам с кардиостимулятором после перенесённого инфаркта в период до 6 месяцев, с предраковыми изменениями в полости рта, заболеваниями кроветворной системы и психическими заболеваниями, например при эпилепсии", — предупредила врач.
Однако с осторожностью использовать электрическую зубную щётку следует даже при отсутствии противопоказаний. Важно помнить некоторые правила. Например, используя такой инструмент, нельзя чистить зубы как обычно. Движения, типичные при использовании мануальных щёток, могут нанести серьёзный вред тканям зубов, травмировать их, пояснила эксперт.
Кстати, если чистить зубы жёсткими щётками с использованием слишком абразивных паст, можно нарушить целостность эмали, что приведёт к повышенной чувствительности зубов. А тем же, кто уже довёл свои зубы до состояния повышенной чувствительности, лучше выбирать пасты с низким индексом абразивности. Они в меньшей степени воздействуют на эмаль зубов и дентин. Следует обращать внимание, чтобы на упаковке выбранной пасты индекс RDA не превышал значения "75".
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