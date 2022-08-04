Удовольствие не для всех: Стоматолог рассказала, кому нельзя пользоваться электрической щёткой

Ортодонт-стоматолог Александра Тарова в беседе с "Газетой.ru" рассказала, что при выборе зубной электрической щётки необходима консультация специалиста, поскольку существуют два вида инструментов: ультразвуковые и звуковые. Кроме того, есть и те, для кого их использование запрещено вовсе.

"Использование данных средств гигиены противопоказано пациентам с кардиостимулятором после перенесённого инфаркта в период до 6 месяцев, с предраковыми изменениями в полости рта, заболеваниями кроветворной системы и психическими заболеваниями, например при эпилепсии", — предупредила врач.

Однако с осторожностью использовать электрическую зубную щётку следует даже при отсутствии противопоказаний. Важно помнить некоторые правила. Например, используя такой инструмент, нельзя чистить зубы как обычно. Движения, типичные при использовании мануальных щёток, могут нанести серьёзный вред тканям зубов, травмировать их, пояснила эксперт.